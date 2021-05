Gustavo Petro le respondió a Claudia López por señalamiento de ser "oportunista"

López se comunicó por medio de su cuenta de Twitter y criticó fuertemente la posición que ha tomado Álvaro Uribe y Gustavo Petro respecto de la jornada de paro nacional, que ya suma un total de 21 días. La alcaldese aseguró que el comportamiento de ambos políticos era de unos “oportunistas irresponsables” y que estaban utilizando la jornada de protestas como plataforma electoral para el 2022.

“Petro bloquea la concertación embelesado por la rentabilidad electoral que le da el paro. Uribe ordena desbloquear esperando que el deseo de orden tras 20 días de bloqueos lo rescate electoralmente. ¡Par de oportunistas irresponsables! Y los jóvenes de carne de cañón de ambos!”, escribió la mandataria capitalina.

Sobre esta afirmación, el líder la Colombia Humana, y exalcalde de Bogotá, no se quedó callado y acusó a López de calumnia, no sin antes desearle una pronta recuperación e invitarla a sumarse a la nueva jornada de marchas del 19 de mayo, convocada por el Comité Nacional del Paro:

La alcaldesa hizo lo propio y le hizo un llamado a Petro para que no “no evada la concertación”, y no generara miedo entre la población hablando de un golpe de estado:

Lo que viene es más pobreza y desempleo si la movilización que usted convoca no termina mañana mismo en una mesa de concertación social y económica que le dé salidas reales y pacíficas a la juventud. No evada la concertación, lidérela. Todas las fuerzas políticas deben concertar. https://t.co/J0qXapoShs

El rifirrafe entre los políticos siguió, y el senador aseguró que en su defensa, no se estaba oponiendo al diálogo y acusó a la alcaldesa de calumnia y de invertir dineros públicos en para la construcción de otro carril de Transmilenio y no utilizarnos en la universidad pública.

No me opongo a que Duque pacte con los manifestantes, soy el mayor impulsor de ese pacto, ud, Claudia, me calumnia al afrmar lo contrario



Le propongo, en aras de ese pacto, desplazar la financiación de una troncal de transmilenio hacia construir sedes de la universidad pública https://t.co/N7eN9FGeTy