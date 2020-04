Hablan familiares y amigos de los médicos fallecidos por COVID-19

Durante la lucha contra el coronavirus en Colombia, tres miembros del personal de salud fallecieron debido a esta pandemia. El Dr. Carlos Nieto, el Dr. William Gutiérrez y el conductor de ambulancia Joaquín Satizábal fueron las tres víctimas en menos de dos días. En Colombia se registran 2,776 casos, 109 muertes y 270 recuperados.

En primer lugar, Sandra Rojas, madre del doctor Carlos Nieto, dijo que "deberían replantearse los elementos de protección de los médicos que atienden casos de COVID-19".

Además, destacó que "no sé cuánto ganaba Carlos, pero él sí decía que no era un sueldo justo para la labor que desempeñaba".

"Si los médicos se enferman, ¿quién verá por las personas? Debe replantearse su seguridad para no correr riesgos y que puedan dar lo mejor de ellos" señaló.

De otro lado, Allyzon Beltrán, médico cirujano, dijo que "no se han entregado la totalidad de los elementos de protección personal (...) todos han estado comprando de su propio bolsillo las máscaras N95 y más".

"No hay disponibilidad suficiente para la compra de los equipo (...) creería que es momento de pensar en un seguro de vida" dijo.

Por otra parte, el médico Camilo Prieto habló sobre las pésimas condiciones laborales e inestabilidad a las que se enfrentan muchos médicos en el país y además, se refirió a las necesidad de obtener insumos y protección de calidad porque "existe un riesgo más alto en los hospitales pues el virus sí queda en el aire debido a la generación de aerosoles".

También aseguró que medicina es una de las carreras más caras en el país y que, lamentablemente un médico puede tardar hasta siete años en recuperar lo que invirtió en su educación, solo teniendo en cuenta el pregrado.

Además, destacó que no entrarán a paro que su vocación no es el dinero sino servir al otro, sin embargo, "necesitamos el dinero para comer, para alimentar a nuestra familias, no nos podemos morir de hambre".

Se trata de "cuidarse para cuidar al otro" destacó.

De otro lado, mencionó uno de los aspectos que no les gusta a los profesionales de la salud del decreto expedido por el Gobierno, "¿Cómo voy a someter a alguien de último año a una experimentación? Me parece absolutamente irresponsable (...) en otros países se apela al orden por especialidades".

"Si a los médicos no nos brindan los insumos, están coartando nuestro ejercicio profesional (...) tampoco hay claridad en el decreto sobre el pago" agregó.