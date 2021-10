Hijo de Martha Sepúlveda denuncia que su mamá no fue evaluada por el Comité Médico

El Instituto Colombiano del Dolor S.A.S (Incodol) anunció el pasado sábado que el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad “concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento” de eutanasia de Martha Sepúlveda, el cual estaba programado para este domingo 10 de octubre a las siete de la mañana.

En W Fin de Semana, Federico Redondo y el doctor Fredy Rincón, gerente de Indocol, debatieron sobre esta decisión de último minuto en el que se concluyó que el Comité Médico de la IPS no evaluó por segunda vez a la paciente.

"A mi mamá ningún médico del Comité la evalúa, ¿la revisaron por lo que vieron en televisión? (…) Nosotros no solicitamos esta segunda oportunidad y debe ser el paciente quien la pida", indicó Redondo, añadiendo también: "esta decisión es irrespetuosa, impresentable; hicieron todo a escondidas y no notificaron que se iba a reunir. La médica tratante no nos informó, y esto es contradictorio a los lineamientos propios de estos procedimientos".

Entre tanto, cuestionado si en esta determinación había tenido alguna influencia del Ministerio de Salud o entidades religiosas, el representante de la IPS aseguró que "La decisión del Comité Médico fue absolutamente autónoma".

Para el hijo de Sepúlveda, que Indocol cancelara la eutanasia de su madre diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), no deja de ser una postura "arbitraria" y señala que, presuntamente, se llegó a la esta decisión luego que la noticia le diera la vuelta al mundo.

"No deja de ser desconcertante que estas decisiones arbitrarias hayan tenido lugar justo después de que la noticia se viralizó, así que creemos que esto sí tuvo influencia de cierto modo".

En defensa del Comité Médico, el Dr. Rincón aseguró “se revisó y analizó de nuevo de forma amplia y suficiente la solicitud” de la paciente.