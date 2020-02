¿Hinchas o vándalos? Directivos del fútbol colombiano responden

El pasado fin de semana se viralizó en redes sociales el video de una pelea entre hinchas del América de Cali y del Deportivo Cali, ocurrido previo al clásico que se jugaría en la capital del Valle del Cauca y en el que el cuadro verde venció por 2-1. Las imágenes generaron indignación en la ciudadanía porque queda en evidencia el fallecimiento del joven Arley Andrés Carvajal Escobar tras resultar herido por arma blanca en el hecho violento.

Entre las voces de rechazo de la ciudadanía, varios sectores exigían que se cancelara la realización del partido. Sin embargo, Jorge Enrique Vélez, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), se pronunció al respecto y aseguró que la muerte de Carvajal era un “hecho aislado al fútbol”.

En diálogo con La W, Vélez insistió en que las condiciones no justificaban la suspensión del partido, pues advirtió que esto genera inseguridad jurídica: “cada vez que pase algo tendremos que suspender los espectáculos. El hecho ocurrió en Cali y no en Palmira, donde se produjo el partido, tampoco fue un asunto de barras. Claro que el joven era un hincha, pero (el homicidio) no es la razón del fútbol, es un problema de sociedad”.

“Tenemos que trabajar socialmente entre alcaldes, dirigentes y medios de comunicación para que el fútbol se vuelva convivencia”, agregó Vélez sobre cómo enfrentar este tipo de situaciones que empañan el desarrollo de las competencias deportivas.

Por su parte, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, respondió: “Para mí son hinchas con mentalidad de vándalos (…) nuestra sociedad está fallando en eso”.

