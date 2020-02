Le digo al presidente de la Dimayor que no difame a mi muchacho: tía del hincha asesinado

En diálogo con W Radio, Luz Elida Fernández, tía de Andrés Carvajal Escobar, hincha americano asesinado, aseguró que los responsables del crimen de su familiar no pueden ser tratados como hinchas de un equipo, si no como vándalos. "Los que me lo asesinaron eran unos delincuentes del Deportivo Cali. Ellos no son hinchas son pandillas".

Fernández aseguró que Andrés Carvajarl era un joven muy comprometido con su madre y que también era su mano derecha, pues junto a su tía, trabajaban todos los días en un negocio familiar. "Yo siempre estuve muy informada de las amistadas de mi sobrino, por eso puedo decir que no conocía al menor que lo asesinó".

La tía del joven que murió en manos de un menor de 15 años pidió justicia y le solicitó a la Dimayor no mentir cuando hable de su sobrino, pues él era un joven trabajador, no un delincuente. "Mi sobrino no tenía ningún problema. Al presidente de la Dimayor le pido que no difame de mi muchacho, porque él no era un vándalo".

