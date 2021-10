“Hipócritas”: Julio Sánchez Cristo tras votación al “mico” para elegir fiscal

En La W se revelaron algunos nombres de congresistas que votaron favorablemente en el proyecto de reforma a la justicia en primer debate en la Cámara de Representantes. En vivo se expusieron las declaraciones de los congresistas que se opusieron y terminaron haciendo lo contrario.

Una de las más polémicas fueron las declaraciones del representante Harry González quien se excusó seis veces en los micrófonos de La W. “Les pido disculpas porque proyectos tan importantes no pueden ser miniminzados. No está bien que los congresistas no vean en detalle, no es excusa, todo tiene que revisarse”, dijo.

El debate surgió porque es una proposición del representante César Lorduy, en la que se cambian algunos requisitos para aspirar al cargo de fiscal general, procurador o contralor.

Según el proyecto, se requiere un título de abogado o ciencias jurídicas con una experiencia de mínimo 10 años, por lo que se abrió la discusión de si una persona recién graduada puede aspirar.

“Hipócritas y despues fueron a votar”, dijo Julio Sánchez Cristo ante las voces de críticas que luego salieron a favor del proyecto.

En La W también se revelaron los nombres de los cuatro congresistas que votaron en contra. Se trata de Carlos Lozada, Germán Navas Talero, Gabriel Santos y Juanita Goebertus.

En el encabezado escuche los audios de los congresistas que pidieron disculpas y luego votaron a favor del “mico”.