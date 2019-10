Ibáñez no cumple los requisitos, uno no se puede posesionar a trancazos: Nieto Escalante

En diálogo con La W, el aspirante a ocupar la curul de Heriberto Sanabria en el Consejo Nacional Electoral, Juan Antonio Nieto Escalante, aseguró que el Presidente del Senado debe nombrarlo en el cargo por ser el siguiente candidato en la plancha, que cumple con los requisitos.

El candidato Nieto criticó la decisión de Hollman Ibáñez de posesionarse en una notaría y de insistir en participar en las sesiones del CNE, pese a no haber sido posesionado debidamente en el cargo.

"El doctor Ibañez está inhabilitado, no se puede posesionar a alguien así. Ya pasó el momento para que él demandara el acta en la que consta que no cumple con los requisitos; uno no puede posesionarse a los 'trancazos", añadió.

Nieto le hizo un llamado al Presidente del Senado a que actúe y dijo que no asistirá a las sesiones del tribunal hasta que se tome una decisión sobre el sucesor del fallecido magistrado Sanabria.

