Netflix comprará Warner Bros Discovery por casi USD 83.000 millones

El gigante del streaming Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares, anunciaron ambas empresas este viernes en un comunicado conjunto.

Con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019.

La plataforma pagará 27,75 dólares por acción a WBD, valorando la empresa en 72.000 millones de dólares, excluyendo la deuda.

Según medios estadounidenses, el consejo de administración de Warner Warner Bros Discovery aspiraba a una cifra cercana a los 75.000 millones, fuera de la deuda.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, dijo el director general de Netflix, Ted Sarandos, en el comunicado conjunto.

“El anuncio de hoy combina dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo”, dijo a su vez David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros Discovery.

