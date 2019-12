Imputación de cargos a Diego Cadena no tiene tintes políticos: Fiscal General

El fiscal general (e) Fabio Espitia dijo que el próximo 18 de febrero le serán imputados cargos a los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, dentro de las investigaciones que se adelantan por supuesta manipulación de testigos.



El jefe del ente investigador señaló que esta decisión es autónoma, que no tiene ningún interés político y que tampoco tuvo injerencia alguna sobre el fiscal del caso que tomó la decisión de solicitar audiencia de imputación de cargos.



“Cuando la decisión del señor fiscal (del caso) fue tomada, yo en estos casos no empiezo a hablar de apoyos o no, simplemente es una decisión que toma el fiscal con base en los elementos de prueba que ha recaudado”, señaló el fiscal general (e).

Sostuvo que en la audiencia también se solicitará medida de aseguramiento en contra de los dos abogados, la cual puede ser privativa de la libertad en centro de reclusión o alguna medida restrictiva como la prohibición para salir del país, es decir que aún no se define cuál petición elevar.