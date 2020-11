Indígenas denuncian ante la JEP una masacre que sufrieron al parecer a manos del Ejército

Ante el tribunal especial acudieron los líderes de la comunidad Karijona para denunciar y pedir respuestas sobre la Masacre de Puerto Nare en la que siete de sus integrantes murieron. Según ellos, el ataque perpetrado por el Ejército se produjo luego de que los señalaran de hacer parte de la guerrilla.

Aseguran que los soldados recorrieron su caserío con una lista de 18 personas a quienes luego de ubicarlas se las llevaron a las afueras del lugar para cometer los asesinatos.

"...a todos los balearon los amarraron, los mataron, unos salieron corriendo pero los rafaguearon, unos alcanzaron a caer al río pero entre el agua misma los mataron, hay personas torturadas, mujeres violadas, mujeres que están en Villavicencio (...) el 40% de la población Karijona está en la ciudad de Villavicencio", indicó Faiber Marín, capitán del resguardo indígena Karijona de Puerto Nare (Guaviare).

Según el capitán del resguardo, la salida de su territorio los obligó a perder varias de sus costumbres y generó una reducción en su población (de 900 miembros a 525). Además, señala que sobre aquellos que continuaron habitando el territorio la victimización por el accionar de los actores armados continuó.

"Realmente lo que vivimos en el territorio en carne propia fue el confinamiento, no podíamos salir a pescar, no podíamos salir a ningún lado (...) no podíamos salir a las escuelas porque no sabíamos en qué momento se prendía una balacera y más que era alrededor de nuestras casas, donde caían bombas, incluso soldados aterrizando ahí cerquita de nosotros", expresó.

Desde el cabildo indicaron que trabajan en la presentación de otro informe que contiene nuevos testimonios relacionados con más hechos victimizantes que sufrieron y la historia de varias familias que aún siguen buscando a sus familiares desaparecidos.