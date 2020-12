Inició negociación del salario mínimo informando que productividad del país fue de -0,6%

La apertura de las negociaciones para definir el salario mínimo que regirá el próximo año, se inició con la presentación por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadista, Dane, de la cifra de productividad, la cual se informó que durante el año pasado fue negativa, cayendo 0,6%.

Ante el escenario, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, dijo: “las partes fueron conscientes de la naturaleza del dato en el marco de la importante afectación del mercado laboral, debido a las restricciones a la actividad económica asociadas con el manejo epidemiológico de la pandemia COVID-19”.

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajo, CUT, a través de su presidente, Diógenes Orjuela, manifestó que esta era una cifra esperada, a pesar de que el movimiento sindical, sigue sin compartir la formula con la que el Dane hace esa medición.

Orjuela en sus declaraciones añadió que: “tenemos productividad del capital negativa, productividad del trabajo negativa y obviamente la productividad de todos los factores negativa, eso ratifica lo que hemos venido planteando en todos estos últimos días, el debate del salario mínimo no puede ser un debate ortodoxo como no ha sido ortodoxa ninguna de las medidas económicas que se han tomado en el transcurso de este año, no puede ser ortodoxa en amarrarnos a la inflación y a la productividad porque no va dar entonces una opción de elevación de un salario mínimo de acuerdo a las necesidades concretas que está requiriendo el país”.

Por su parte el Ministerio del Trabajo manifestó que luego de conocerse el dato de productividad, cada sector deberá analizarlo para así el próximo miércoles poder iniciar informes más amplios en los cuales, se citaran expertos para que ayuden a tomar las respectivas decisiones, añadiendo que la próxima intervención estará a cargo de los Ministerios de Hacienda y Trabajo y de la Subcomisión de Productividad.

Finalmente, el titular de la cartera laboral, Ángel Custodio Cabrera, frente a lo que el Gobierno espera de las negociaciones, dijo que: “mantiene sus ideas, en primer lugar, diálogo social, concertación, conservar los puestos de trabajo y mirar cómo hacia el futuro podemos ampliar el número de trabajos en Colombia y por último, conservar el ingreso de los trabajadores”.