“Yo soy de extremo centro, el futuro y el presente están en el centro”: Duque

Durante el XIII Foro Atlántico: ‘Iberoamérica y el mundo: desafíos postpandemia’, el presidente Iván Duque aclaró su postura ideológica a propósito del debate en torno al centro.



“Cuando la extrema derecha le dice a uno que uno es de izquierda y la extrema izquierda le dice a uno que uno es de extrema derecha quiere decir que estoy en el lugar ideal, que es el puro centro. Yo soy de extremo centro y me seguiré declarando de extremo centro”, dijo.

El mandatario agregó que hay que actuar en beneficio de la sociedad “y no estar desviándose ni para un lado ni para el otro”. Además fue enfático en señalar que “el futuro y el presente están en el centro”.



“Ese es mi compromiso con el país, gobernar para todos con el programa con el que fui elegido”, resaltó.



En ese mismo espacio, el presidente se defendió de las críticas de su antecesor Juan Manuel Santos a la política de ‘Paz con Legalidad’, citando una famosa canción.

“Yo no pretendo contestarle a nadie, siempre me acuerdo del tango que dice ‘la tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser’, eso suele pasar muchas veces cuando uno ve comentarios pero, aún así, los hechos son más elocuentes que los discursos, los hechos son más elecuentes que los testimonios”, aseguró.