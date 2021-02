Invima evaluará si las 5.700 vacunas de Sinovac se pueden aplicar en Tolima

Luego de que se tomara la decisión, de manera preventiva, de suspender la aplicación de las 5.700 dosis de vacunas de Sinovac enviadas al Tolima, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) inició la evaluación del caso y se espera que en las próximas horas decida si las vacunas tuvieron alguna afectación por cuenta de la temperatura.

El director de Medicamentos del Ministerio de Salud, Leonardo Arregocés, explicó que ayer posterior a la llegada de las vacunas, durante la revisión de los registros de los dispositivos que van dentro de las cajas, los cuales permiten monitorear constantemente la temperatura del contenido, se detectó un leve aumento de la temperatura por encima de la recomendada por el fabricante para el transporte.

Durante el transporte de la vacuna hacia el departamento de Tolima, la temperatura estuvo de 2 a 8 °C desde las 7:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., pero, entre las 11:30 y las 12:55 del mediodía, la temperatura alcanzó a llegar a 9,3 ° C, es decir, 1.3°C por encima de la temperatura recomendada para el transporte por espacio de una hora y 25 minutos.

Aunque el Invima será la entidad encargada de decir si estas vacunas sirven o no, el Ministerio de Salud infiere que el producto es estable y no sufrió ningún daño ya que los estudios muestran que el biológico mantiene sus propiedades a temperaturas hasta de 25°C hasta por 14 días.