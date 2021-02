Invirtieron en un lujoso hotel y ahora nadie les responde

Carlos Páez, representante de los inversionistas, explicó en Sigue La W que la acción grupal pide un “reembolso de 12 mil millones de pesos” porque consideran que “hubo un sobrecosto” en la inversión a este hotel.

Y es que unos 300 inversionistas que compraron derechos fiduciarios del hotel Four Point By Sheraton en Bogotá, que hoy es el Marriot, pusieron una demanda colectiva contra Acción Fiduciaria y la constructora Entreparques, porque no les han permitido conocer los estados financieros del proyecto y no les han cumplido con la rentabilidad que les prometieron por su inversión.

Los demandantes son en su mayoría pensionados que pusieron todos sus ahorros en este modelo de inversión porque les prometieron ganancias de 12% cada año y después de varios años no han recibido esas utilidades, aun cuando el hotel está operando.

“En 2013, unos inversionistas destinaron cerca de 44 mil millones en total a la construcción de un edificio”, explicó Páez. De este negocio “se derivaron 1,400 derechos fiduciarios, de los que se enajenaron 1,050 aproximadamente”. Si bien les prometieron (a los inversionistas) una rentabilidad del 12% anual, el hotel no está ni en el 2% efectivo anual”.

“El inmueble que el aportó al hotel se sobrevaloró, lo que implicó un deterioro en la rentabilidad. Uno entiende la volatilidad del negocio, es una inversión de riesgo, pero no considero que sea una apuesta”, aseguró el representante.

Aun cuando “las ventas de los derechos fiduciarios son libres, si no genera ninguna rentabilidad es difícil que algún comprador se atreva a invertir”, enfatizó.