Iván Marulanda se va de Compromiso Ciudadano y será precandidato presidencial del Verde

En una carta dirigida a los militantes del movimiento Compromiso Ciudadano, liderado por Sergio Fajardo, el senador Iván Marulanda anunció su renuncia a esa fuerza política y su decisión de ser precandidato presidencial de la Alianza Verde.

"He dicho a las autoridades del Partido que acepto participar en el proceso de selección de candidato a la presidencia de la república. Quiero informárselos yo mismo y pedirles que no permitan que esto les debilite en lo más mínimo. Por el contrario, les debe reforzar en su convicción de trabajar y en su voluntad de avanzar unidos alrededor de su líder", aseguró en la misiva.

Marulanda destacó el liderazgo de Fajardo y señaló que su pertenencia a la Alianza Verde le impiden seguir haciendo parte de Compromiso Ciudadano.

"Entre otras cosas, como se los dije desde el día que decidí ingresar a la Alianza Verde, asumí entonces obligaciones políticas que están regladas en normas legales y que me impiden tener dos filiaciones a la vez. Compromiso Ciudadano tiene su camino que comprendo y que no ha querido confundir con otro como el que yo he tomado".

La Alianza Verde aún no ha definido el mecanismo con el que será elegido su candidato a la Presidencia para el año 2022.

Esta es la carta: