JEP investigará a teniente procesado por abuso sexual de dos indígenas en La Guajira

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) dejó en firme la decisión de investigar al teniente (r) del Ejército Juan Carlos Galvis, procesado por presuntamente haber permitido que sus hombres abusaran sexualmente de dos mujeres indígenas en un operativo donde buscaban en una ranchería de Albania (Guajira) a miembros de las Farc u otros grupos armados ilegales.

De acuerdo con la investigación, cuando llegaron al lugar los militares y varias personas que estaban allí intercambiaron disparos, tres indígenas que estaban armados murieron y debido a la fuga de otros, encerraron en un corral a las personas que estaban en el lugar para presionarlos con el fin de que les dieran información. Además dos mujeres denunciaron abusos sexuales donde como fin les advirtieron que las iban a "violar" si no hablaban.

"Los soldados me jalaron y dijeron, ella es la que sabe porque ella es la que estaba en este lugar, la cogieron y la llevaron a la parte de atrás de la casa, allí estuve todo el tiempo (...) me amenazó varias veces, me apuntó con el arma para que les dijera para dónde había tomado la persona, estuve todo el tiempo amenazada, me golpeó, me quitó la ropa, intentó bajarme la pantis", indicó una de las víctimas.

Aunque la Procuraduría solicitó que la JEP desistiera de su competencia al igual que lo había pedido el compareciente (considerando que esos hechos no tenían relación con el conflicto), los magistrados concluyeron que no solo se vulneraron los derechos de personas protegidas, sino que se cometieron actos sexuales, lo cual es de importancia para el esclarecimiento del conflicto.

"Estos criterios deben ser considerados por el juez transicional para no pasar por alto las diversas aristas de la violencia sexual que puedan mostrar una posible relación con el conflicto", se lee en la decisión.

Los magistrados además ordenaron realizar una audiencia en la que se defina la ruta a seguir, debido a que el militar (r) ha insistido en que es inocente y que no desea obtener beneficios del tribunal especial.

El caso también se encuentra en estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia internacional en la que fue admitido.