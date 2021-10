Jessica de la Peña y Carlos Sarria denuncian que desocuparon sus cuentas bancarias

Los periodistas Jessica de la Peña y Carlos Sarria denunciaron a través de sus redes sociales una irregularidad con sus cuentas bancarias de Davivienda. Según contaron, se despertaron y encontraron movimientos extraños a altas horas de la madrugada.

Su caso se volvió tendencia en redes sociales y decenas de internautas se pronunciaron, asegurando que habían pasado por una situación similar. Sobre el tema, Jessica de la Peña y Carlos Sarria hablaron en los micrófonos de La W para explicar lo que sucedió.

Por su parte, Sarria aseguró que todo ocurrió en la madrugada del jueves 7 de octubre. “A mi Davivienda lo primero que me dio por Twitter fue un número de radicado. Toca esperar 15 días, seguramente va a terminar en buenos términos pero me dijeron que hay que esperar”, contó.

Me desocuparon la cuenta de @Davivienda a la 1 de la mañana. No contentos con eso, sacaron un crédito a mi nombre por más de 20 millones de pesos. Qué pasa @Davivienda con la seguridad de su aplicación??? Es la segunda vez que me pasa. — Carlos Sarria (@sarriamo) October 6, 2021

A Jessica de la Peña le sucedió algo similar horas después y en La W también contó que espera una respuesta. “Ellos me garantizaron que se iba a hacer toda la investigación”, expresó.

La W conoció un comunicado emitido por Davivienda, donde aseguran que responderán a los ciudadanos afectados con irregularidades en sus cuentas, pero no se refieren a casos puntuales.

Me despierto a las 5:30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de @Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo. — Jessica De La Peña (@Jessie_Dlp) October 7, 2021

Qué pasa @Davivienda con la seguridad del portal ? Hoy en día hago todo por este medio. Cómo confiar en que no va a pasar nuevamente ? Quién me soluciona? Quién responde por la plata que me robaron? #Ayuda — Jessica De La Peña (@Jessie_Dlp) October 7, 2021

El caso denunciado por los periodistas en La W abrió de nuevo el debate sobre la seguridad de los datos que se alojan en Internet, así como los rastreos que pueden hacer los ciberdelincuentes a los movimientos bancarios.

