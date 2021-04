Jorge Emilio Rey se aleja cada vez más de la alianza de exgobernadores a la Presidencia

El algoritmo de este martes nos lleva a hablar de la alianza de exalcaldes y exgobernadores porque nos cuentan que varios de sus protagonistas, como la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, han llamado al exgobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, para pedirle que se sumen nuevamente a esa coalición para la Presidencia; sin embargo, la respuesta ha sido "no" y esa adhesión parece cada vez más lejana.



Nos cuentan que Rey le ha dicho a personas cercanas que en esa alianza hay "muchos nombres y pocas propuestas para enfrentar la situación que se vive hoy en el país", lo que ha hecho que pierda interés en hacer parte de ese grupo político, que lideran, entre otros, Federico Gutiérrez y Alejandro Char.



También nos dicen, como lo habíamos adelantando en el Algoritmo, que la presencia del exalcalde Enrique Peñalosa en esa coalición incomoda mucho a Rey. Para el exgobernador, durante el gobierno de Peñalosa hubo poco avance en el tema de la construcción de la región Bogotá- Cundinamarca hubo poco y mucho irrespeto, por parte del exalcalde de la capital.



Aunque aún no queda totalmente descartada la participación de Rey en esa alianza, cada vez parece más lejana esa posibilidad, lo que implicaría una baja notable para la coalición, teniendo en cuenta que el exgobernador no sólo es el dirigente político más importante de Cundinamarca, sino que su grupo político mantiene esa gobernación, en cabeza de Nicolás García.

Mientras tanto, siguen las llamadas de varios exmandatarios regionales que le piden a Rey volver a hacer parte de ese grupo, que buscará llevar a un candidato único a la Presidencia. El 20 de abril los protagonistas de esa alianza se reunirán en Buenaventura y habrá que ver que si el exgobernador de Cundinamarca vuelve o sí, por el contrario, habrá nuevas bajas en la coalición que apenas comienza.