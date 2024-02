José David Name explicó por qué no votó las objeciones a la JEP

En diálogo con La W, el senador del Partido de la U, José David Name explicó que no votó las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque se insistió en votarlas en bloque y no individualmente.

“Tengo preocupaciones legítimas sobre el artículo que podría cerrarle la puerta extradición. Por esa razón expresé una objeción de conciencia”, indicó.

El congresista señaló que “no es cierto que se hubiera tomado una decisión de partido” e indicó que tiene una carta del secretario General del Partido de la U que así lo acredita.

El senador Roy Barreras le salió al paso a las declaraciones de Name y dijo que sí hubo una reunión presencial en la que La U decidió rechazar las objeciones.

Barreras dijo que no fue un capricho haber votado en bloque las objeciones y que es fundamental el artículo que se refiere a la extradición “para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas”.

