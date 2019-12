Julián Román responde a la carta que le envió Andrés Felipe Arias

A través de su cuenta de twitter, el actor Julian Román se refirió a la carta que le fue enviada el día de ayer, 5 de diciembre, por el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, en la que el exfuncionario, señalado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, se refiere a la forma en que el artista se ha referido a él por cuenta de un proyecto de ley que busca permitir apelar fallos a quienes no lo podían hacer.

En razón al tono de la carta, donde Arias apela al respeto y a no ser tratado como "criminal", abogando por sus derechos, el actor aseguró que no le conmueve la carta, aludiendo a diferentes escenarios de la historia reciente del país.

"¿Que si me conmueve la carta? Me conmueven la familia de Dilan y de los policías y militares asesinados en esta guerra eterna, las madres de los falsos positivos, las familias campesinas que no tuvieron acceso a los subsidios por las políticas corruptas. Eso me conmueve", tuiteó el artista, quien en días pasados cuestionó la iniciativa que hace curso en el Congreso y lleva el nombre del señalado exministro del gobierno Uribe.

En la misiva, Arias expresa que el proyecto que busca garantizar sus derechos humanos responde a pronunciamientos emitidos por las propias autoridades judiciales que creen necesario que dicha posibilidad sea dada a las personas con la misma situación de él, y que si resultara aprobada la inciativa, en Colombia las leyes no llevan el nombre de personas.

