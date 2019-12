La carta del exministro Andrés Felipe Arias a Julián Román

En una carta abierta dirigida al actor Julián Román, el exministro de Agricultura respondió a los “ataques en su contra” con motivo de la Ley Andrés Felipe Arias, que recientemente superó su primer debate en el Congreso.

En la carta, Arias asegura a Román que no es un criminal: “Se lo digo despojado de odios y con sumo respeto por usted como ser humano”.

Arias, además, defiende que fue condenado injustamente por un delito que no cometió, “en medio de un proceso colmado de anomalías, abusos y violaciones en mi derecho de defensa y al debido proceso”.

El exministro, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, instó a Julián Román a no ignorar que algunos de los magistrados que lo condenaron están siendo enjuiciados por pertenecer a una red de extorsión en la justicia.

El proyecto de ley –conocido como Ley Andrés Felipe Arias- busca garantizar, con carácter retroactivo, el derecho de los aforados a la doble conformidad.

Al respecto, Arias señaló a Julián Román: “(…) no sé si lo sepa, pero las leyes no llevan el nombre de personas. Es cierto que el proyecto que lo tiene atormentado garantiza el derecho humano fundamental a impugnar una condena a quienes no han tenido la posibilidad de hacerlo. Pero, según he leído, el proyecto lo tramita el Congreso no precisamente por mí, sino porque así lo ha ordenado en varios fallos la Corte Constitucional”.

El exministro cerró su carta con una cita de Freddie Mercury “I’ve done my sentence, but committed no crime”, de la canción We are the champions.

Esta es la carta completa:

Presentación previa del documento adjunto: