Katherine Miranda radicó tutela en contra de la mesa directiva de la Cámara

La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda, radicó este martes una tutela en contra de la mesa directiva de la Cámara de Representantes por las ‘jugaditas’ que, según ella, se dieron en la votación de moción de censura contra la exministra Karen Abudinen, el pasado 10 de septiembre.

Cabe resaltar que el pasado viernes se hundió en la Cámara la moción contra Abudinen, con una votación de 56 votos por el sí y 30 votos por el no. A pesar de que el sí obtuvo la mayoría, no se alcanzaron los 85 votos que eran necesarios, debido a que varios de los representantes inscritos para votar por la plataforma no lo hicieron.

A raíz de esto, representantes de la oposición aseguraron que lo ocurrido se dio como otra ‘jugadita’ del Gobierno del presidente Iván Duque.

Así lo afirmó la congresista Miranda, quien aseguró que la tutela busca que se le ordene a la Cámara repetir la votación de la moción de censura contra la exministra por el polémico contrato con la Unión Temporal Centros Poblados.

“Las jugaditas impidieron hacer la votación de manera nominal, es decir congresista por congresista, se permitió que los congresistas inscritos no votaran; no tramitaron en ningún momento los recursos de apelación que presentamos en el momento de la moción, y por último, hicieron caso omiso a la orden de la Corte Constitucional que estas votaciones tienen que ser de manera presencial”, explicó Miranda sobre las razones para tramitar dicha tutela.