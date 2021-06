La apuesta de la Coalición de la Esperanza para llegar a la Presidencia

La senadora Angélica Lozano manifestó en Sigue La W que “el Verde es un actor clave y parte de esta Coalición, pero no tenemos el poder de precipitar a nuestros compañeros. El partido está firme y seguirá en la consulta”.

“En el 2018 nos faltó hacer una consulta entre Fajardo, Robledo y Claudia. Aprendimos con humildad y esta candidatura surgirá en las consultas y estaremos firmes con propuestas. Aquí hay que competir con proyectos y con trayectorias”, indicó.

El senador Jorge Robledo dijo que “yo fui uno de los fundadores del proyecto Polo, pero estamos mucho más cómodos con Dignidad. Estamos contentos de hacer parte de la coalición”.

Señaló que “aquí tenemos posiciones claras, esta es una alianza que se opone a la reelección de Duque ajeno. Al mismo tiempo tenemos claridad en nuestras concepciones”.

“En las elecciones de marzo tenemos conversado es que haya listas unificadas, pero ese día los colombianos recibirán un tarjetón para escoger quién será el candidato a la Presidencia de esta coalición”, explicó.

Para el exministro Juan Fernando Cristo, “comenzamos con una apuesta programática, queremos convocar a muchas mujeres y a las víctimas de Colombia a que se sumen a esta Coalición”.

“Creo que la gran ventaja de esta asociación es la experiencia en el servicio público que tenemos todos. Lo que la gente está pidiendo es innovación, pero no improvisación”, enfatizó.

También recalcó que “esta coalición es una opción de oposición del presidente Duque. Necesitamos elegir a un gobierno que signifique renovación. El problema no es de los últimos 20 o 30 años, pero en estos tres años se ha destruido mucho de lo que había avanzado el país y tenemos que recuperarlo”.

Por su parte, Sergio Fajardo reiteró que “nos encontramos y tomamos una decisión política para recoger nuestras experiencias. Nos respetamos y nos escuchamos. Es necesario hacer una política diferente y esta es la única manera para empezar a unir”.

“Yo no he sido ni será uribista y no me estoy escondiendo de nada. Si en algún momento he cambiado mi posición, explicó por qué”, subrayó.

Finalmente, el exsenador Juan Manuel Galán insistió que “tenemos muchas mujeres, dos de ellas estuvieron ayer y han sido figuras fundamentales en la construcción de la Coalición, Juanita Goebertus y Angélica Lozano”.

“Queremos decirles a los extremos que paren. Creemos que Colombia se merece mucho más que ese pleito por los egos, estamos aportando a un proceso que represente a los jóvenes, esos colombianos que no tienen espacios para hablar de sus derechos”, declaró.