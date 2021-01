La comunidad del anillo sí existió, el prostíbulo más grande en la Policía: coronel Gómez

El coronel (r) Reinaldo Alfonso Gómez Bernal acusó en mayo del año 2015 al general (r) Rodolfo Palomino de hacerle pretensiones amorosas y sexuales, y también dijo ser víctima de persecución laboral. El escándalo del que hoy es protagonista el coronel Gómez, tuvo un agravante porque un grupo de altos oficiales lo habría instigado para que se retractara de las acusaciones contra el general a cambio de favorecerlo en una investigación interna de la Policía.

Estos hechos conllevaron a que el exprocurador Fernando Carrillo, en su último día al frente del Ministerio Público, destituyera e inhabilitara al general Palomino por un término de 13 años.

El coronel (r) Reinaldo Alfonso Gómez manifestó en Sigue La W que “este fallo es el golpe más certero hacia la corrupción, porque esta lucha no solamente ha sido mía, sino que también han participado algunos abogados que son testigos del desgaste que hemos pasado”.

“Él fue superior mío, pero no fue jefe directo mío. En el fallo dice que Flavio Mesa reconoce que él recibió una orden de Palomino, la cual es ilegal”, indicó Gómez.

El coronel también va a denunciar amenazas en su contra. “El sábado me estuvieron persiguiendo unas motos, y no se me hace raro que sea por este fallo”, señaló Gómez.

Además, dijo que “el procurador es una persona que desde mi perspectiva actuó en derecho de acuerdo a los recursos interpuestos”.

Frente a la Comunidad del Anillo, dijo que “es el prostíbulo que se ha manejado en la entidad”

Por su parte, el abogado del coronel Gómez, Ferney Camacho, explicó que “el fallo tiene que ver con la concertación de algunos mandos de la Policía. Vamos a solicitar la vinculación de estos oficiales a un caso, el cual puede ser paralelo al de la Comunidad del Anillo”.