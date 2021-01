Lo que no hizo Cárdenas ni Cristo lo salen a proponer: Palacios sobre salarios en Congreso

En diálogo con La W, el ministro del Interior, Daniel Palacios, se pronunció sobre la propuesta de su antecesor, Juan Fernando Cristo, de eliminar los gastos de representación de los congresistas mediante un decreto del presidente Iván Duque.



A propósito respondió que la Secretaría Jurídica de la Presidencia y varios juristas coinciden en que la modificación de los salarios solo podría hacerse a través de una reforma constitucional, radicada en el Congreso.

“Ni lo que hizo el ministro Cárdenas ni el ministro Cristo lo salen ahora a proponer al país. No es de poner espejo retrovisor, pero uno no puede salir a hacer anuncios de cosas que uno no hizo, inclusive durante esos Gobiernos es donde más incrementó la prima y donde se establecieron unos temas bastante elevados de representación”, dijo.



Además pidió menos indignación mediática y más acción política, y aclaró que “la pelota está en la cancha del Congreso”.



“Frente al salario del Congreso lo que esperamos es que esa indignación se vea representada en el Congreso”, agregó.

Y frente a las críticas por las vacaciones de los parlamentarios, el ministro dijo que no se ha contemplado citar a sesiones extraordinarias, pero que el Gobierno lo hará si hay un proyecto urgente que lo amerite.



En cuanto a la reforma a la justicia aseguró que la expresión ciudadana frente a estos asuntos es bienvenida, haciendo referencia al referendo propuesto por el Centro Democrático.



“Sin embargo, el presidente lo expresó y compartimos esa expresión de las dificultades en tiempos que llevan los referendos, son largos de aprobación por el Congreso”, señaló.