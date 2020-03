La contundente respuesta de Aida Merlano a quienes la llamaron "puta" por forma de vestir

Luego de ser criticada por la manera en la que se vistió para su audencia, Aida Merlano (hija) realizó unas contundentes declaraciones por medio de su cuenta de Instagram, donde aseguró que para ella, que le digan "puta" no es un insulto sino un elogio.

La hija de la exsenadora acusada de compra de votos, explicó que se vistió con un escote y ciertas transparencias porque está orgullosa de su cuerpo y que su forma de vestir no tiene que comunicar que está en un proceso judicial, "el hecho de que yo me vista así no me hace más inocente o no. yo no soy una hipócrita, no me voy a vestir para que la gente tenga lástima de mí".

"Soy una mujer libre, que se viste sensual porque le gusta, me siento orgullosa de mi cuerpo y no me parece que existe una razón para taparlo" añadió.

De igual forma, Aida Victoria Merlano dijo que "en un país como Colombia, me enorgullece que me llamen puta. Es un elogio, porque acá le dicen así a la mujer que es libre, que se atreve a vestirse como se le da la gana, que decide sobre su cuerpo, le dicen así a cualquiera que decida enfrentarse a los moldes y estereotipos de esta sociedad machista".

Finalmente, expresó "yo no me voy a poner al servicio de prejuicios absurdos, no sean ridículos".