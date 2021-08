“La deserción escolar crece por el difícil acceso a colegios en zonas rurales"

Nuevamente foros Caracol, junto a W Radio, Los40, Oxígeno y Tropicana, abrió una vez más sus micrófonos para el quinto encuentro del foro ‘En Palabras de los Jóvenes’. Un evento donde los intérpretes principales fueron los jóvenes de Apartadó, quienes, a partir de sus experiencias, hablaron de la difícil situación que viven niños y jóvenes en esta zona del país, en temas de educación, empleabilidad, y participación ciudadana.

Como es costumbre, este gran recorrido estuvo acompañado de Fundación Corona, Sura, Diageo y NEO Urabá, quienes son aliados estratégicos en busca de la colectividad empresarial, para el desarrollo sistemático en pro de una óptima calidad de vida para los jóvenes y así participar del desarrollo económico del país.

Y justamente, Fidel Nieto, quien es el coordinador del programa NEO Urabá, habló sobre las alianzas que se vienen gestionando, para contribuir a la empleabilidad y el aprendizaje de cientos de jóvenes en Apartadó y así crear oportunidades, para mejorar el crecimiento de vida digna de muchas familias que habitan en este lugar del departamento de Antioquía. Así mismo, el director general de contenidos Alejandro Santos, sostuvo la importancia de abrir este tipo de espacios en los medios de comunicación, para que las empresas y los jóvenes puedan conocer programas que permitan el progreso de las zonas rurales del país.

De esta manera se dio la bienvenida al primer grupo de jóvenes que estuvo a cargo de Mónica Romero, María Camila Vega, Juan Esteban Carpio y Camila Becerra, quienes enfatizaron sus diálogos, a la deserción escolar, debido a la inequidad de oportunidades que tienen las personas, que habitan en las zonas rurales y que deben acudir a una institución educativa de garante público, en comparación con los colegios privados de las zonas urbanas, ya que como lo mencionó Mónica Romero el acceso de llegada es mucho más fácil y los recorridos aunque sean largos, son de mayor docilidad “Las dificultades de llegada de los estudiantes de las zonas rurales a los colegios, también es un tema de deserción escolar”. Además, María Camila Vega, se unió a las palabras de Mónica, agregando que se debe tener más parcialidad estatal, para brindar una educación de calidad, y resaltó que la formación debe dar un salto importante para que los jóvenes se motiven a asistir a las aulas “La deserción escolar se da, también por el desinterés de los jóvenes en las materias, y no porque no le guste, sino porque los docentes no encuentran la manera para que esto se agradable".

Por otra parte, Camila Becerra y Juan Esteban Carpio, puntualizaron que la educación empresarial debe ser muy importante, y que debe ir ligada a los colegios, teniendo en cuenta los cambios futuristas y generacionales de profesiones, para que los jóvenes en su proyecto de vida, salgan y se preparen para lo realmente solicitado y de esta manera disminuir el desempleo en el país "Es importante que las empresas, abran la puerta a las instituciones educativas, y les especifiquen, cuál es el personal que necesitan, para que los jóvenes se preparen y puedan tener más oportunidades laborales", y también agregaron que, la competitividad laboral debe ejercerse desde la adolescencia con ejercicios de compresión lectura y pensamiento crítico.

Por eso, el ejemplo más claro, lo brindó Ángela Rincón, que gracias a Diageo, su proyecto de sostenibilidad ecología, brinda empleabilidad a personas que residen en la isla de San Andrés y además hace una contribución sistemática con la comunidad en proyección social, que también, aporta grandes beneficios para el cuidado del mar y el medio ambiente.

Y precisamente para tocar estos temas de participación ciudadana y medio ambiente, se conectó nuestro segundo grupo de jóvenes que estuvo a cargo de Cristian Granado, Karen Sierra, Daniel Pérez y Valentina Rodríguez, donde inquietaron al manifestar, que a ellos como jóvenes ningún partido político, ni otro movimiento los representa, teniendo en cuenta los esfuerzos que deben hacer por salir adelante, es sus proyectos de vida. Del mismo modo Karen Sierra, manifestó que es difícil la organización de los jóvenes, teniendo en cuenta la zona que residen, ya que como movimiento juvenil da temor hacerlo por los diversos atentados que puedan sufrir a manos de grupos ilegales al margen de la ley, "Es difícil que como jóvenes lleguemos a conformar un grupo que nos represente, porque nos da miedo”, puntualizó.

Sin embargo, Cristian Granado, criticó mucho el poco acompañamiento de las autoridades en estas zonas del país, y además, la forma en la que no controlan la contaminación ambiental, teniendo en cuenta que el Urabá es una de la zonas de más distribución agrícola en la región; lo que ha generado que los jóvenes pierdan credibilidad en estas instituciones, lo que también compartió Daniel Pérez, que además añadió que esa reunión de acciones, hace que las personas se abstengan a votar, que lo adhieren a una forma de hacer política. “Están abandonado nuestra ruralidad, y desde ahí sale la economía de nuestra región (...) también pedimos acompañamiento para volver a creer en la institucionalidad, Hay poca confianza en los políticos, por eso es que los jóvenes no salen a votar, pero esto ya lo hacen es como una forma de hacer política, para que haya un verdadero cambio”. Finiquitaron.

