Red Juvenil: "En la educación nos están enseñando a seguir ordenes"

Foros Caracol, junto a W Radio, LOS40, Oxigeno y Tropicana, abrieron sus canales digitales para llevar a cabo el cuarto encuentro juvenil del foro ‘En Palabras de los Jóvenes’ en la ciudad de Barranquilla. Un espacio que busca expandir sus puertas para que los jóvenes den sus puntos de vista a los distintos panoramas que conciernen a educación, empleabilidad, sostenibilidad ambiental y participación ciudadana.

Por eso, nuestro editor de contenido, Alejandro Santos Rubino, habló sobre la importancia de crear estos espacios en los medios de comunicación como una herramienta para el desarrollo juvenil y, además, destacó la participación de Fundación Corona, Diageo, Sura y Triple A, quienes, con su aporte empresarial, se convierten en aliados estratégicos para la construcción de empresa a partir del involucramiento operacional de los jóvenes.

De esta manera lo destacaron Daniel Uribe, director ejecutivo de la Fundación Corona, y Jairo de Castro, gerente de la empresa Triple A, quienes coincidieron en la inclusión masiva de jóvenes para el crecimiento económico del país y, a su vez, para que cada uno de ellos pueda tener un acceso educativo, lo que enriquecerá no solo su parte formativa y profesional sino también enfocará sus proyectos de vida.

Así, se dio la bienvenida a la primera red juvenil barranquillera conformada por: John Atencia, Melissa Dixon, Helmuth Castiblanco y Juan Camilo Maestre quienes, a través de su conocimiento por el trabajo comunitario, dialogaron sobre las falencias que se ha ejercido en el tema de la educación y la economía de los jóvenes. Por ende, cada uno dio su apreciación sobre lo que se debe mejorar en aspectos familiares, tecnológicos y en garantías para que se tenga acceso no solo a la educación como herramienta de conocimiento, sino también como preparación de enfoque y poder avanzar hacía una formación de calidad.

"Los jóvenes abandonan la educación porque las familias no se pueden dar el lujo de tener a todos sus hijos estudiando”, fueron las palabras de Melissa Dixon que, además, también enfatizó junto a su compañero John Atencia que no hay los suficientes líderes juveniles que se dirijan a poner la debida atención para crear programas que permitan la no disertación de estudiantes y que esto se debe a que las instituciones no están cumpliendo con enseñar la comprensión lectora, ni muchos menos inculcando la lectura crítica.

Por otra parte, Juan Camilo Maestre, Helmuth Castiblanco y Melissa Dixon criticaron los modelos que se han venido trabajando en los colegios como un adoctrinamiento; además, enfatizaron que una de las prioridades de las empresas, para mejorar la empleabilidad y a su vez tener un crecimiento económico importante, debe ser la construcción social a partir de la educación para tener un crecimiento, también pensando en las personas con discapacidad, quienes en conjunto de minorías, son a las que más se le dificulta el acceso laboral y educativo “en el mundo laboral hay que ser creativo, pero desafortunadamente la educación solo nos enseña a seguir órdenes (…) porque cuando estás laborando, estas aprendiendo, por eso la empresa debería pensar en unir educación y trabajo, sobre todo para las personas discapacitadas”, concluyeron.

Siguiendo esta misma línea convencional, conocimos la historia de Diego Chilatra Peña, un joven estudiante de ingeniería agroecológica en la Universidad de La Amazonía que, junto a Diageo, pudo liderar una fundación con la cual creó un proyecto productivo sustentable para la comunidad, con la finalidad de dar más importancia a la participación ciudadana que contó, no solo los objetivos que se ha trazado para ayudar a la comunidad, sino también la importancia del papel que pueda cumplir el sector privado para ahondar los temas de inclusión social.

"Comenzamos en la construcción del tejido social, no solo desde la institucionalidad, sino también desde la educación, por eso es importante destacar, la importancia de la participación del sector privado (Diageo), que ha sido fundamental en la participación de la inclusión social”, puntualizó.

Finalmente, el último colectivo juvenil, conformado por: Yenifer Barón, Laura Hoffman, Andrés Santana y Laura Manga hicieron su intervención para hablarnos, de la importancia que ha tenido el involucramiento de la participación ciudadana en representación política y social donde, inicialmente, concordaron en que “los jóvenes nos representamos a sí mismos, ya que, gracias a nuestra voz, hemos podido abrir espacios para ser escuchados”, y esto trajo consigo el relacionamiento educacional para incluir a los jóvenes en espacios de estrategia que, según los explicó Yenifer Barón, se debe incluir desde la pedagogía institucional para que así se resalte una buena labor comunitaria: "El impulso de liderazgo comunitario tiene que venir de la escuela, identificando falencias, para brindar mayores oportunidades a la comunidad”.

Sin embargo, Laura Hoffman, Andrés Santana y Laura Manga reprocharon la falta de información a los diferentes mecanismos de participación ciudadana, en la cual, lugares apartados de las ciudades principales deberían ser partícipes, pero la falta tecnológica y la carencia de productos digitales hacen que estas personas queden en la intemperie, queriendo ser incluidos para el avance de un mejor país en temas de equidad y participación comunal.

‘En Palabras de los Jóvenes’, tendrá su quinto espacio desde el Urabá antioqueño, el próximo 19 de agosto, a partir de las 10AM y usted podrá interactuar con nosotros por medio de los canales digitales de W Radio, Los 40, Oxigeno y Tropicana, a través de Facebook y YouTube.