La emotiva despedida de Vicky Dávila en los micrófonos de La W

Vicky se despidió hoy de La W, luego de que se conociera que liderará la estrategia digital que tiene el grupo Semana.

“Hoy es un programa muy especial porque es mi último programa en La W, estoy muy agradecida de poder hacerlo y darles las gracias por estos tres años al aire, le doy un aplauso a nuestros oyentes que estuvieron firmes en este reto que empezamos en enero de 2017 en un momento muy difícil de mi carrera como periodista” inició.

Dávila agradeció a Julio Sánchez Cristo "porque con un timbrazo en el teléfono me permitió cumplir este sueño".

“Mi pasó por La W fue fantástico para mi formación como persona, aquí me dejaron soñar, me dejaron hacer una radio que se podía ver y me siento feliz de poder dejar este sueño como una realidad” expresó.

"Aquí me sentí en mi casa, duré 18 años en RCN y fue difícil dejarlo. Me dejaron hacer todo lo que yo consideraba como periodista y directora de este espacio" afirmó.

La presentadora quiso recordar su primer programa, en enero de 2017, cuando contaba con Rafael Manzano como parte de su mesa de Trabajo.

Además destacó la entrevista que tuvo con el líder de las Farc, Jesús Santrich, luego de sus acusaciones por parte de la Fiscalía y las autoridades estadounidenses.

En La W, durante el programa de Vicky Dávila a la esposa de Martín Elías, Dayana Jaimes, hablando sobre la muerte del cantante y quiso recordarlo.

De igual forma, remembró uno de los momentos más grabados en la mente de los colombianos de las elecciones de 2018, cuando todos los candidatos dejaron plantados a los oyentes en el debate definitivo, un evento al que solo acudió Sergio Fajardo, a pesar de que todos los demás candidatos habían confirmado su asistencia.

Entre las entrevistas que recordó Vicky, también estuvo la del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, después de su llamado a rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.

También habó de Epa Colombia, quien fue uno de los personajes más célebres que conversaron Dávila en este espacio.

La periodista Vicky Dávila resaltó la importancia que tiene el "mundo digital" añadiendo que es el futuro de los medios de comunicación y durante su discurso, resaltó que su horario se convirtió en un espacio para poder enviar primicias que solo se podían oír o ver en los horarios prime time.