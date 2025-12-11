Alcaldía de Cartagena declara emergencia por apertura de boquete en Canal del Dique

Las autoridades de la ciudad de Cartagena han advertido que, desde el pasado mes de marzo, se ha estado abriendo un boquete atípico en el Canal del Dique que ya alcanza los 220 metros de largo por casi 40 de ancho. Según señalan, esta situación no corresponde a causas naturales.

El alcalde Dumek Turbay explicó que, cuando este material se acumula en exceso, como ahora, “se reduce el calado, es decir, la profundidad necesaria para que los buques puedan ingresar, maniobrar y operar con seguridad”. También sostuvo que, si bien la sedimentación siempre ha existido, nunca ha sido en los niveles actuales.

“Cartagena ha sido, históricamente, una ciudad con condiciones portuarias privilegiadas: su bahía profunda, estable y de corrientes predecibles le permitía mantener uno de los niveles de calado más estables del país, lo que explica su reconocimiento internacional como puerto eficiente”, explicó el mandatario de los cartageneros.

Pese a estas advertencias, la situación ya comienza a tener graves consecuencias en los muelles, como en el que opera el Puerto de Bavaria, que hoy tiene un 30% de su estructura averiada. Esto es consecuencia de los inconvenientes del Megaproyecto del Canal del Dique, poniendo en riesgo la seguridad marítima.

“Hoy, esa estabilidad se ve comprometida por un fenómeno que pudo haberse mitigado con atención oportuna”, agregó Turbay.

El alcalde Turbay, junto con Yamil Arana, gobernador de Bolívar, hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para que haya una intervención inmediata en la emergencia medioambiental que han venido advirtiendo desde hace casi dos años.

Entre tanto, en una mesa técnica realizada con todas las autoridades, la Dimar advirtió que esta situación no solo afecta la operación comercial, sino también la seguridad nacional.

