El Senado de Estados Unidos rechazó los dos proyectos sanitarios en vísperas del fin de Obamacare

El Senado de Estados Unidos tumbó este jueves 11 de diciembre, la iniciativa presentada por los demócratas para extender por tres años los subsidios del programa sanitario Obamacare, que expira a finales de este año, y la propuesta republicana que busca reemplazarlo por un modelo de pago directo mediante el que los ciudadanos contraten su asistencia sanitaria.

Ninguna de las dos propuestas logró los 60 votos necesarios para ser aprobada. La demócrata consiguió 51 votos a favor y 48 en contra, gracias al apoyo de los senadores republicanos Susan Collins, de Maine, Dan Sullivan y Lisa Murkowski, de Alaska, y Josh Hawley, de Misuri.

Mientras que la republicana sumó los mismos votos después de que el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, votara ‘no’ junto a los demócratas.

La extensión de la Ley de Atención Médica Asequible, conocida como Obamacare, ha sido una de las principales luchas de los demócratas en los últimos meses.

De hecho, fue uno de los motivos que bloquearon las negociaciones para abrir el Gobierno federal más largo de la historia, que concluyó, en parte, gracias a la promesa de celebrar esta votación sobre los subsidios.

La expiración de estos subsidios provocará que las familias vean duplicado el costo total que destinan al seguro médico y aumentará el riesgo de pobreza sanitaria.

El programa sanitario fue extendido en 2021 por una ley firmada por el entonces presidente, Joe Biden. Durante este tiempo, la cantidad de personas inscritas en la cobertura se duplicó, pasando de los 11 a los 24 millones, de acuerdo con datos de la organización sin ánimo de lucro KFF.

El presidente, Donald Trump, ha cargado duramente contra este modelo y lo ha calificado como “el peor sistema sanitario del mundo”.

Los republicanos se han negado todo este tiempo a apoyar la extensión porque acusaban, sin fundamentos, a los demócratas de querer dar cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

Por eso, los legisladores plantearon un modelo para dotar a los ciudadanos de hasta 1.500 dólares para que contraten su seguro sanitario privado, pero los demócratas consideran que ese dinero es insuficiente.

