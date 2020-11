La historia detrás de la placa del presidente Duque en el Túnel de la Línea

El 4 de septiembre de 2020, el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, Iván Duque, junto con el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, Invías, inauguró el túnel principal de la cordillera central colombiana, también conocido como Túnel de la Línea.

Ese día develaron una enorme placa en donde aparecen los nombres de Iván Duque Márquez, Presidente de la República, Marta Lucía Ramírez, Vicepresidenta de la República, Ángela María Orozco, Ministra de Transporte, Juan Estebna Gil, Director del Invías y José Ricardo Orozco y Roberto Jairo Jaramillo como gobernadores del Tolima y Quindío respectivamente.

La W conoció un documento de la veeduría técnica especializada del Túnel de la Línea, del 9 de enero de 2020 en donde piden la instalación de la placa. Esta veeduría la encabeza el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Quindío, el señor Uriel Orjuela Ospina.

Sin embargo, no la instaló directamente el Invías, por eso es que argumentan que no se usaron recursos públicos. Según esa entidad, la placa fue donada por uno de los contratistas del proyecto.

No obstante, el consorcio integrado por Conconcreto y CSS Constructores, le aseguró a la W que no participó en el evento de inauguración y que no tuvo nada que ver con la instalación de la placa.

La placa la dio el consorcio DISICO – COMSA, el encargado de los equipos electromecánicos, entre esos la ventilación del túnel. El problema es que el contrato con ese consorcio, tuvo un lio jurídico en el año 2015, porque según una demanda que conoció la W y que reveló en primicia el año pasado, el Invías en este entonces escogió la propuesta más costosa y además el contratista incumplió.

Fuentes le contaron a Sigue la W que como fue una propuesta inflada, de 363.000 millones de pesos, sobró plata y con esa plata el contratista debía hacer unas obras distintas a las del objeto inicial. Es por eso que se cree que con esos recursos se habría financiado la famosa placa cuya permanencia hoy está en vilo.

“Cuando surgió la polémica pensamos que estaba un poquito fuera de la ley este tema”, explicó en Sigue La W Marla Alejandra Gutiérrez Alonso, abogada que puso la demanda contra la placa, y aclaró que esto va en contra de la ley.

“La idea con esto es lograr que otros ciudadanos se sientan empoderados y logren resultados similares”, puntualizó la abogada.