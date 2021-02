La justicia no llega en el caso por el asesinato del médico Cristian Adrián Rosero

Libia Sierra, madre del médico Adrián Rosero, quien fue asesinado en septiembre de 2019, aseguró que ya va un año y cinco meses “en los que no sé nada. No hemos obtenido ninguna respuesta del juez y tampoco se ha comunicado”.

A su vez, cuestionó la demora del proceso, debido a que “las tres personas capturadas ya confesaron sus acciones”. “El crimen a mi hijo fue el 16 de septiembre de 2019”.

Por su parte, Juan Camilo Sanclemente, abogado representante de víctimas, afirmó que la investigación de la Fiscalía “solamente se basó en la etapa preliminar. Esa entidad no se ha preocupado por esclarecer qué llevó a estas personas a cometer el crimen”, por lo que contrataron “a unos peritos que evidenciaron que estos tres sujetos acordaron acabar con la vida de Cristian. Más que saber la verdad, la Fiscalía quiere es llegar a un pre acuerdo, cuya pena por ahora será de 14 años”.

El médico Cristian Adrián Rosero, de la comunidad LGBTI, fue asesinado en septiembre de 2019 en la vía que comunica el corregimiento de Santa Elena con El Pomo en el departamento del Valle. Los victimarios, tres jóvenes de 19, 20 y 22 años, fueron capturados y, pese a que ya confesaron el crimen, no han sido condenados. La familia de la víctima considera que la Fiscalía no ha investigado bien el caso, piden que se cambie al investigador y que la pena que se está acordando con los responsables no debe ser inferior a los 19 años de prisión.