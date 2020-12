La mayoría de colombianos sólo serían vacunados en 2022

El representante a la Cámara de Cambio Radical, José Daniel López prendió las alarmas al asegurar que la población no prioritaria, sólo sería vacunada en el año 2022.

El congresista hizo esta afirmación con base en la respuesta a un derecho de petición, firmada por el ministro de Salud, Fernando Ruíz.

"Esto significa que si usted no es del personal de la salud, no tiene comorbilidades y no es mayor de 60 años, tendría que esperar por lo menos hasta 2022 para acceder a la vacuna", aseguró.

El representante añadió: "pese a que lo advertimos desde julio, el Gobierno no le jaló ni a la prevención ni a la acción. Hoy estamos al nivel de Belize y Surinam, no de otros países LATAM".