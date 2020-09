La muerte puede estar justificada en un Estado de derecho: Rafael Nieto

El asesinato de Juliana Giraldo por parte de un integrante del Ejército, más de 60 masacres en 2020 y las denuncias de abuso policial tras el asesinato de Javier Ordóñez son los argumentos de la oposición para exigir la renuncia del ministro de Defensa.

Ante la situación que revive diferentes temas como reformas a la fuerza pública, en Sigue La W dialogamos con diferentes congresistas sobre la situación que atraviesa el país y si Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, debería o no dejar su cargo.

El senador Santiago Valencia pidió no estigmatizar a los uniformados de la Policía: "no piden por la vida de los policías, ¿unas vidas sirven y otras no?" y señaló que el ministro ha hecho bien su trabajo, por lo que debe seguir al mando de la seguridad nacional. A su vez, dijo que la solución para erradicar las masacres y el tema del narcotráfico en el país es intensificar la lucha contra los grupos armados y eliminarlos.

En el debate también participó Rafel Nieto, quien fue viceministro de Justicia. Él argumentó que es entendible lo que está pasando, pero "uno tiene que sostener que, aunque sea lamentable, la muerte peude estar justificada en un Estado de derecho". Insistió en que no hay justificación para que el ministro renuncie y que no hay una conducta generalizada de la Policía Nacional.

Nieto también habló sobre un ejercicio para no generalizar a las autoridades "si bien hemos tenido casos, son aislados, todos no son malos y no podemos hablar de 'manzanas podridas'".

Mientras tanto, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, lamentó que se estén justificando las muertes que han ocurrido y que haya un Estado ausente: "el perdón no es legítimo", en relación con las declaraciones del jefe de la cartera de seguridad. Miranda dijo que el problema con la Policía no es con la ciudadanía, sino en su interior y esto lo ha corroborado, según ella, durante los últimos días al recibir cientos de mensajes sobre la situación en la institución.

Además, llamó a la presencia de "un Estado integral (...), no hay que culpar al Gobierno anterior por todo, es un tema de servicios, justicia, vías, que llegue el Estado y no un fusil".

Sumado a ello, la también representante a la Cámara, María José Pizarro, anunció que la bancada de oposición presentará una moción de censura contra el ministro de Defensa y que hubo un "tímido perdón". Además, expresó que la situación del país es el resultado del "horror que no ha cesado en décadas (...), hay una indignación".

El llamado de los panelistas fue a que estos actos deben ser investigados lo más pronto posible y dar con sanciones ejemplarizantes. Aunque continúan opiniones divididas sobre la reforma a la Policía y la renuncia del ministro Carlos Holmes Trujillo, el Gobierno ha dicho que los hechos acontecidos deben individualizarse y no estigmatizar a la fuerza pública.