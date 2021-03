La odisea de garantizar la educación en el campo colombiano

Leonardo Fabio Pineda Quiroga, profesor de Llano de palmas sede C la Onda, municipio de Rionegro (Santander), afirmó en Sigue La W que “ha sido bastante difícil” dar clases en tiempos de pandemia “por la conectividad y por el factor socioeconómico de los padres y estudiantes”.

Es más, según el profesor, solo “el 1% puede acceder a internet en el fin de semana”. “Para enseñarles nos ha tocado enviarles guías de forma impresa y se les envía los videos y audios a través de WhatsApp para tratar de comunicarnos”. Sin embargo, existe una “gran desventaja” para aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad de descargar WhatsApp.

Un caso que comentó Leonardo Pineda fue del alumno Diego Andrés, quien “salía todos los fines de semana para buscar las tareas y así poder hacerlas durante la semana y enviarlas el próximo fin de semana. Le tocaba recorrer una hora desde su casa para hacer esto”.

Además, explicó que “en el anterior colegio donde trabajaba sí se presentó bastante deserción” por la falta de conectividad y las dificultades que el coronavirus presentó a la hora de acudir a clases.

