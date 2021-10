La terapia génica en Colombia, una discusión que vale la pena tener

“La terapia génica promete transformar la medicina y generar opciones para los pacientes que viven con enfermedades difíciles e incluso incurables”, ha explicado la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos). Esto consiste en modificar genes o de substituir genes defectuosos con genes saludables para tratar, curar o prevenir una enfermedad o afección médica. En Colombia se realizará un Foro para discutir el tema, ya que estas terapias son una luz de esperanza para pacientes con enfermedades congénitas, enfermedades huérfanas, cáncer, entre otras.

Han existido intentos promovidos por la industria en Colombia para propiciar transferencia de conocimiento entre agencias de referencia como ANVISA (Brasil) y el INVIMA, pero no ha existido un seguimiento estricto de un eventual proceso de capacitación del personal técnico. No existe regulación en Colombia que permita el ingreso, bajo seguridad jurídica, de terapias avanzadas al país como es el caso de la terapia génica. Además, el Pacto por el Crecimiento que promueve la Vicepresidencia de la República no ha mostrado resultados.

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) aprobó la primera terapia génica en 2017, como una técnica experimental para tratar enfermedades mediante la alteración del material genético del paciente. En 2019 aprobaron una para niños menores de 2 años con atrofia muscular. De otro lado, la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) tiene un Comité de Terapias Avanzadas que emitió un reglamento y protocolo para la autorización, supervisión y farmacovigilancia medicamentos de terapia avanzada.

Bajo este panorama surge la necesidad de plantear escenarios de discusión para mantener este punto vigente en Colombia dentro de la agenda de política pública en salud. Por eso la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Asociación Colombiana de Genética Humana (ACGH) y la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas (ACMGen) organizaron un Foro virtual para el próximo 21 de octubre y así tratar el tema. El evento será abierto al público y estará dirigido especialmente a personal especializado en salud, salud pública y gobierno.

El panel contará con reconocidos profesionales donde explicarán los beneficios y el desarrollo de la terapia génica, así como las alternativas para su ingreso al país. Se espera que el Foro abra una ventana de oportunidad para sentar las bases de la regulación de la Terapia Génica en Colombia, empezando por un marco transitorio mientras se establece la regulación definitiva.

