La única forma de presionar a un presidente ilegítimo es la desobediencia civil: Petro

En diálogo con La W, el senador Gustavo Petro aseguró que su movimiento político no reconoce la elección del presidente Iván Duque por las revelaciones hechas en el marco de la "ñeñepolítica" e hizo un llamado a la desobediencia frente al Gobierno.

"Hemos planteado que la gente no pague los servicios públicos, que los padres no envíen a sus hijos al colegio. El presiente Duque no puede exigir que se lleve a la gente al matadero", señaló.

El congresista también hizo duras críticas a la Administración Distrital y aseguró que las acciones frente al Hospital San Juan de Dios son "un negociado", que busca acabar con un hospital "que ha sido un símbolo de lucha".

Frente a sus críticas a la Alianza Verde y al Moir, el senador añadió que las hizo "sin cálculos políticos" y que no piensa en posibles alianzas el 2022, sino en principios.