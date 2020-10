La verdad sobre mi padre no puede quedar a medias: Eduardo Bejarano

El senador Carlos Antonio Lozada en un acto de conmemoración ante la Comisión de la Verdad, a nombre del partido FARC pidió perdón a la familia del profesor Jesús Antonio Bejarano, a la Universidad Nacional, y a la sociedad en general por su asesinato, perpetrado, según ellos, por milicias urbanas de esa guerrilla dentro de la universidad en 1999.

"Hacernos responsables del dolor y daño causados a su familia, a sus amigos, académicos e intelectuales, a la Universidad Nacional" expresó Lozada durante su declaración.

Pero Eduardo Bejarano, hijo del profesor Jesús Antonio Bejarano, recriminó a Lozada porque dentro de su intervención no aclaró las motivaciones del asesinato.

"Me causa curiosidad cuando dice que no tienen explicación convincente para lo que pasó con Jesús Antonio Bejarano, pues les va a tocar encontrarla, la verdad tiene que ser convincente, la verdad tiene que ser definitiva, la verdad en el caso de mi papá no puede quedar a medias", replicó Eduardo Bejarano.

Al cierre del acto conmemorativo, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, pidió dar un voto de confianza a la versión rendida por los excombatientes de las Farc.