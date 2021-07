¿Le están haciendo conejo al Estatuto de la Oposición?

María José Pizarro, representante a la Cámara por la Lista Decentes - Colombia Humana, afirmó en Sigue La W que “se violó el Estatuto de Oposición porque no tiene sentido darle una réplica al presidente si este no está ahí”. “La vez pasada se vio obligado a escuchar a Aída Avella y salió el escándalo de ‘la vieja esa’, el primer año tampoco escuchó a (Jorge Enrique) Robledo”.

Según Pizarro, el presidente Iván Duque “ha optado por no dar alocuciones presidenciales, por lo que la oposición no ha tenido derecho a réplica. El Estatuto se ha cumplido muy parcialmente. Hemos tenido que acudir a las redes sociales. Hay toda una serie de derechos que no se han cumplido o se ha hecho imparcialmente”.

En respuesta, Santiago Valencia, senador de la República por el Centro Democrático, dijo que “algunos reclamos son fundamentados”, pero aclaró que “este Estatuto lo hizo la bancada de ellos en una negociación de La Habana. Nosotros como oposición no tuvimos casi participación en el Estatuto, se nos negó formar parte” de su elaboración”.

El expresidente Juan Manuel Santos “fue el primero en negarnos la réplica a nosotros como oposición. El problema es con la ley que ellos mismos hicieron. Es un derecho del presidente hacer alocuciones o no. Yo sugeriría que lleven una respuesta para modificar las cosas que ellos consideran negativas”, recalcó.

A las declaraciones de Valencia, Pizarro enfatizó en que la oposición actual “no tiene problema tal y como está” dicho Estatuto. Sin embargo, “nos genera inconformidad que se cumpla de manera parcial. Tuvimos reparos, me parece válido el reclamo que no se le haya permitido el discurso de réplica al cual tenían derecho en ese momento, ya estaba vigente el estatuto de oposición”. “Escuchar no le hace ningún daño (al presidente Duque”; al contrario, no escuchar sí le ha hecho daño a su legitimidad”, añadió.

“El discurso de Robledo no solo no lo escucho, sino que no fue transmitido por los mismos canales y medios de comunicación que transmitieron el discurso del presidente. Queremos sentar un precedente. Todo lo que hagamos ahora será válido para, si ganamos las presidenciales, la oposición de 2022. Hoy estamos nosotros, más adelante probablemente estén ellos. Es avanzar en materia democrática”, concluyó la representante Pizarro.

Le puede interesar:

Valencia, por su parte, recordó que el presidente Iván Duque estaba escuchando cuando ocurrió “el episodio de ‘la vieja esa’. Estaba todo su gabinete. Hay una contradicción. La ley no dice que el presidente debe quedarse”.

“Las autoridades en un Estado de Derecho ordenan cuando una ley se incumple”, dijo en respuesta a que la réplica de Robledo no se publicó por los medios de comunicación que transmitieron la alocución de Duque. “Se quejaban del programa ‘Prevención y Acción’, pero reclaman un espacio similar”. Este programa “era un espacio institucional en medio de la pandemia”.