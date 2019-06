Liberen a Duque, está atrapado por Uribe y su partido: Claudia López

En diálogo con La W, Claudia López, candidata a la Alcaldía de Bogotá habló sobre todo lo que está ocurriendo en el país.

En primer lugar, aseguró que “todos queremos que Colombia vaya mucho mejor. Estamos desaprovechando oportunidades, la economía está bajando, el desempleo va subiendo, el pesimismo está disparado”.

Además se refirió a la gestión de duque y dijo que propone el hashtag: “#LiberenADuque del saboteo de su propio partido. El país eligió a Iván Duque y no a Álvaro Uribe y lo eligió porque era un hombre joven que iba a traer a Colombia al siglo XXI pero siguió con la agenda de su jefe y de su partido”.

De otro lado, expresó su preocupación sobre la decisión de la Corte que tumba prohibición de beber alcohol y consumir sustancias psicoactivas en lugares públicos “¿cómo encontrar un punto intermedio que no criminalice al adicto?” se cuestionó.

“Las sentencias de la Corte hay que cumplirlas. La Corte dijo "la prohibición absoluta es inconstitucional", pero puede haber reglamentación” agregó.

Además destacó que su visión sobre cómo manejar el tema de drogas es totalmente diferente a la de Duque o Peñalosa, “no hay que criminalizar al adicto sino al traficante; el primero hace parte de un problema de salud pública que debemos manejar. No soy mamá pero soy tía y claro que me angustia llevar a mi sobrina Antonella al Parque de los Hippies y encontrar botellas rotas o jeringas usadas”.

“Yo vivo al frente del parque de los hippies, está en mis narices y con y sin sentencia de la corte se consume marihuana y no afecta el funcionamiento del parque. El problema es cuando el jíbaro se parquea al lado de la bomba en las narices del caí y trafican drogas. Ahí es problemático” contó.

También contó una propuesta que tiene para mejorar esta situación, “podemos clasificar los parques. Por ejemplo, establecer aquellos que son netamente infantiles y en ellos establecer la reglamentación, por horas”.

“La mitad de los homicidios de Bogotá no los causan adictos, eso es carreta (de Enrique Peñalosa). No hay cifras que soporten esa afirmación. A esas personas tenemos que retenerlas, pero no en una cárcel para que se terminen de criminalizar, sino para ser tratados. Es un problema de salud pública” destacó.

Desde su perspectiva hay que atacar al vendedor y no al consumidor de drogas, “llenar las cárceles de adictos no va a resolver el problema del narcotráfico ni del consumo de drogas, se debe atacar al jíbaro, al que vende no al que consume”.

También se refirió a Jota Mario, “es muy triste la pérdida de Jota Mario y más cómo salió, en el ocaso de su carrera, le tocó salir a crear un canal de YouTube para seguir vigente... eso es triste porque el unió a las familias colombianas en torno a ver televisión”.