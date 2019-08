Lo que dijo Peláez sobre hermanos Uribe Noguera,atropello a conductor del Sitp y Colfondos

Durante el programa de Hernán Peláez y Vicky Dávila de este 9 de agosto de 2019, abordamos el tema del fallo absolutorio en contra de los hermanos Uribe Noguera en el caso Samboní, luego de que un juez determinara, en primera instancia, que los familiares de Rafael Uribe Noguera, confeso asesino de la menor, no tenían responsabilidad sobre los hechos.



Vicky adordó el tema del hecho ocurrido recientemente en la carrera sétima de Bogotá, donde el dueño de un jeep arrolló a un conductor del Sitp que le reclamaba por un accidente que habría ocurrido en el mismo lugar de los hechos. Pése a que transeuntes grabaron el momento exácto en que el ciudadano arrolla al conductor del servicio público, las autoridades no retivieron al agresor por considerar que no había sido aprendido en flagrancia.

Peláez comentó algunos apartes del debate con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, organizado por La W, Probogotá y Hacienda Santa Barbara, destacando las denuncias hechas por Miguel Uribe en contra de Claudia López, revelando que la hoy aspirante por la Alianza Verde y el Polo Democrático, en el pasado, cuando fue funcionaria pública tuvo una sanción disiciplinaria.

Vicky también se refirió al rifirrafe que se armó en redes sociales en torno al senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, y señaló que independientemente de las prefernecias políticas, el senador ejerce una destacable labor legislativa y de control político, rechazando a quienes, en redes sociales han salido a pedir la renuncia de Robledo, luego de que él solicitara públicamente a la ministra de Transporte que se apartara de su cargo, luego de la polémica actuación de la funcionaria en torno al caso de la deuda con los Bancos, producto del consorcio Ruta del Sol II.

Peláez explicó la polémica actual en torno a Colfondos.

