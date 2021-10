Lo que hay es un secuestro: Duque ante situación de soldados en Norte de Santander

Tras conocerse el secuestro de 180 soldados en la vereda Chiquinquirá municipio de Tibú, Norte de Santander, el presidente Iván Duque se pronunció sobre la situación.



“Aquí no podemos volver práctica lo que están llamando retención, a ninguna persona sea un miembro Fuerza Pública o sea un ciudadano. Este tipo de prácticas son solamente delictuales y por lo tanto tienen que rápidamente proceder a permitir que los soldados salgan. Ahí si hay un llamado muy claro y es los soldados están bien, están con su armamento; ellos no han querido entrar en confrontación y eso lo valoro por el profesionalismo que ha tenido la Fuerza Pública. Pero ciertamente estás prácticas no pueden seguir en el país, celebro que la Defensoría del Pueblo está en este momento en la región pero también es claro ahí lo que hay es un secuestro”, puntualizó el jefe de estado.

Le puede interesar:

Campesinos impiden salida de militares en Tibú por erradicaciones forzadas

Así mantienen secuestrados a 180 militares en Catatumbo

Así mismo, el Mandatario indicó que, “nadie puede privar de la libertad a otra persona, así sea un solo minuto, la única forma en la que es necesario es cuando hay una medida judicial y alguien que tiene orden de captura, pero aquí nadie puede limitar la movilidad y la libertad de ningún ciudadano y no podemos tolerar este tipo de prácticas.



Finalmente, Duque insistió en la liberación de los 180 soldados y aseguró que de no ser así será tratado como un secuestro por todas las autoridades tanto policiales y militares como judiciales.