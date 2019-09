Los beneficios de usar productos capilares naturales en el diario vivir

Al cepillar su cabello, sobre la almohada o en su baño. ¿Nota que se le cae el cabello? No se angustie. "Es común que nuestra zona capilar evidenciemos la caída del pelo, ya que renovamos entre 50 y 100 cabellos al día. En temperaturas húmedas o muy calorosas, el número de caída puede aumentar hasta en un 30%. Esa pérdida intensa dura tres meses", explican expertos en el cuidado del cabello.

En Colombia se evidencia que, del 100% de la población, ya el 75% se preocupa por el cuidado de su cabello, y son compradores de toda una gama de productos con diferentes beneficios para mantenerlo lo más sano y natural posible.

En la actualidad son pocas las personas conocedoras del PH que tiene su cabello y de la necesidad exacta que debe tener para su cuidado, ¿qué se necesita para fortalecer esta zona más que nunca? Es importante que en la dieta no falten alimentos ricos en vitaminas del complejo B, especialmente, la B5, también son necesarios oligoelementos como el zinc, hierro o selenio para la buena salud del pelo, pero ahora también se implementa en los productos de aseo capilar, indicaciones que ayuden con el mejoramiento del mismo, como que ya no tengan sal, sean enriquecidos en biotina, argán, aguacate, cebolla, y sin gluten.

El experto en cuidado de cabello Johnny Perez, más conocido como Johnny Staff, afirma que las nuevas propuestas de productos fuera de gluten, es lo mejor que puede tener la cosmética colombiana para el cuidado del cabello y en especial porque su clientela femenina ya le piden que los productos que les aplica, no tengan nada que dañe el medio ambiente o los animales. "Definitivamente el pelo es pelo, sea de hombre o mujer, todo comienza en la personalidad de cada uno, reconocer que es lo que necesita el cabello de cada persona, de esa manera es fácil comprar a conciencia el producto que se necesita, a Colombia llegaron nuevas propuestas cosméticas a dar bienestar a los cabellos de todas las personas de nuestro país, cosmética capilar que están renovado y protegiendo el medio ambiente" aclara Johnny Staff.

Una vez mejorada la salud interior del cabello para que crezca fuerte, también hay que poner atención en cómo se trata el cabello a diario. "Hay que tener cuidado, pues algunos productos pueden resecar más de la cuenta, por eso se recomienda aplicar una mascarilla sobre medios y puntas, evitar el uso de planchas y secadores o, si no es posible, usar siempre protección térmica, que también nutren", sugiere Johnny Sataff

El cabello es sin duda una de las marcas de identidad de la persona y por eso debe de ponerse en manos de profesionales. “Cada vez la sociedad te lleva a mas eventos, más reuniones o citas personales como le llame cada uno, pero queremos salir más bellos para las redes sociales. Ósea tenemos un mundo más agitado. Por eso cada vez la cosmética debe ser más fácil, ahora la clave es ser natural, empresas cosmetológicas como lo es Haskell implementan lo natural, su lema: entre más natural eres, más bella serás” relata Satff.

Dejar de lado el estrés a veces resulta complicado pero sí está en nuestra mano el uso de cosmética adecuada, seremos seres humanos producidos naturalmente.

Las fuentes de calor, como planchas y secadores, se deben evitar pero, si no hay más remedio que utilizar herramientas de styling para estilizar el cabello, sitúe el aparato a unos 15 centímetros del cabello y vigile que las placas no superen la temperatura de 180 grados, pues lo tocan directamente. Y, cuando se peine, "emplee cepillos de cerdas naturales, que no dañen la raíz ni la fibra capilar".

Ya en Colombia compañías cosmetológicas número uno a nivel mundial, se han encargado de brindarle a las mujeres las últimas tendencias en el cuidado capilar, pero siempre manteniendo el equilibrio entre lo natural y la calidad de cada producto que desarrollan, con una biodiversidad, está el caso de Haskell empresa Brasilera, que se ha inspirado en desarrollar una extensa variedad de productos con ingredientes naturales y exclusivos, algunas de sus fórmulas son veganas, libres de gluten y no están testeadas en animales, ya que uno de sus objetivos principales como compañía es el respeto y cuidado hacia el medio ambiente.