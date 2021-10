Madre denuncia que desde hace 6 meses no sabe el paradero de su hijo de 4 años

¿Un caso como el de Sara Sofía? Una joven en el Tolima denuncia que el papá de su hijo, de quien se separó por maltrato intrafamiliar, se llevó a su pequeño de cuatro años durante un día de visita y no lo ha vuelto a ver desde hace seis meses.

Yuly Perdomo, madre de niño de 4 años desaparecido, manifestó en Sigue La W que “el papá se lo llevó desde la última visita, dijo que se lo llevaba porque le iba a comprar una muda de ropa y esta es la hora que no sé nada de mi hijo. El caso lo tiene la Personería y Bienestar Familiar. Estamos esperando la nueva audiencia porque se está investigando el paradero de los dos”.

Indicó que “yo lo grabé ese día porque como le entregué al niño en perfectas condiciones, además que él siempre lleva a las patadas a recoger al niño”.

Dijo que “esta es la hora que no he tenido comunicación con el señor, él nunca contesta. Hemos ido a donde la familia y nos dicen que no saben dónde está el paradero, ellos saben dónde está, pero no me quieren decir”.

Yuly Perdomo señaló que “en la Fiscalía me dicen que tengo que esperar porque al señor no lo han encontrado y toca esperar a la nueva audiencia”.

Finalmente, expresó que las personas que sepan algo del paradero del niño y de su padre se pueden comunicar al celular 3219915862 y que el papá de su hijo se llama Bernardo Perdomo Ballesteros.