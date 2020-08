Margarita Cabello nueva procuradora general

Con 83 votos, la Plenaria del Senado de la República eligió a la exministra Margarita Cabello Blanco como la próxima procuradora General de la Nación.

Cabello, que fue ternada por el presidente Iván Duque e iniciará su periodo en enero, se impuso al candidato del Consejo de Estado, Juan Carlos Cortés, que obtuvo 16 votos, y al candidato de la Corte Suprema, Wilson Ruiz, que no tuvo ningún voto.

La exmagistrada agradeció a los partidos políticos su apoyo, aseguró que desde el cargo trabajará en favor de los colombianos, en la modernización de la lucha contra la corrupción e hizo un llamado a la unidad

"No voy a ser factor de crispación, de enfrentamiento o pugnacidad, ya hay muchos haciéndolo equivocadamente, a ello no me convoquen. Yo quiero unir, articular, impulsar para concertar", señaló.

La exministra tuvo el apoyo, entre otros, del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador y los partidos cristianos.