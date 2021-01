Margarita Cabello reestructurará internamente a la Procuraduría

Con el fin de cumplir las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Procuraduría será reestructurada internamente. Así lo explicó en diálogo con La W la nueva jefe del Ministerio Publico, Margarita Cabello Blanco, primera mujer en 186 años al frente de la Procuraduría y quien señaló que alguno de esos cambios será el de garantizar la doble instancia en los procesos disciplinarios.

Sobre las vacunas contra la COVID-19, la procuradora aseguró que para garantizar el plan de vacunación se adelantará un frente de trabajo común con la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo: “debemos garantizar que todos los colombianos accedan a la vacuna en forma eficiente, equitativa y segura”.

Para la procuradora general de la Nación, una gran preocupación son las fallas en la implementación de la jornada única, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, la salud, la calidad en los servicios públicos, la infraestructura vial, la implementación de los Acuerdos de Paz, entre otros muchos temas que afectan a la ciudadanía.

“Haremos un control a la gestión de las entidades públicas, porque no puede ser que en Colombia se sigan invirtiendo millonarias sumas de nuestros insuficientes presupuestos para implementar políticas que nunca solucionan nada. Vamos a salir de esa frustrante bicicleta estática y a mover el Estado para que entregue los resultados concretos que la gente está esperando”, explicó.

Sobre descongestión, dijo que será una Procuraduría con resultados, sanciones oportunas y contundentes. Lo primero será dar solución a más de 160.000 procesos que se encuentran abiertos y al día de hoy no se ha tomado ninguna decisión. Segundo, se implementará un plan de descongestión con el fin de lograr, durante esta administración, que los procesos se resuelvan en forma rápida y confiable. “La consagrada labor misional de todos los funcionarios de la Procuraduría será nuestro principal recurso para alcanzar estos objetivos”, agregó.

Cabello también se refirió al caso del general Rodolfo Palomino, destituido e inhabilitado por 13 años, y explicó que revisará el proceso para analizar probatoriamente la decisión: “cualquier caso debe seguir la línea de garantía de las normas procesales”.

Sobre su cercanía al senador Pulgar, precisó que sea quien sea, y si la ley lo establece, tendrá que ser sancionado: “el que se porte mal me toca investigarlo y me tocará sancionarlo”. Así, agregó que conoce mucha gente y que, si esas personas cometen delitos, tienen que responder y ella no será cómplice.