Margarita Cabello anuncia cruzada contra corruptos y frente común para vigilar vacunación

El presidente Iván Duque posesionó a la exministra de Justicia, Margarita Cabello, como procuradora general de la Nación.



Durante su primera declaración pública, Cabello anunció que revisará temas sensibles como la jornada única, la alimentación escolar, la seguridad alimentaria, la calidad de los servicios públicos y la implementación de los acuerdos de paz, para garantizar la transparencia y combatir la corrupción.



En cuanto a la pandemia anunció que les solicitará a los gobernadores y alcaldes las políticas que han diseñado e implementado para enfrentarla, con el fin de evitar el desvío de recursos.



“Acompañaremos el proceso de vacunación con un objetivo muy claro: hacer que todos los colombianos puedan acceder a la vacuna de forma efectiva, eficiente, equitativa y segura”, dijo.

También hizo referencia al inicio del calendario electoral y anunció una vigilancia para que la contratación no se desvíe. Igualmente señaló que se definirá la situación disciplinaria de todos los candidatos para evitar incertidumbres.



A su turno, el presidente Iván Duque aseguró que la procuradora “debe estar del lado de la institucionalidad y no generar fracturas”.



Además fue muy enfático en que “no puede elevar la voz de los victimarios del conflicto armado sino garantizar los derechos de las víctimas”.



“Qué importante ver la voz del Ministerio Público reclamando que los victimarios entreguen todos los bienes para reparar a las víctimas, que no eludan esa responsabilidad. Qué bueno que insista en que se conozca la verdad sobre el reclutamiento de menores”, señaló.



Y le pidió trabajar para que la Jurisdicción Especial para la Paz no sea el refugio de los exparamilitares que no aportaron a la verdad y ahora buscan beneficios judiciales.