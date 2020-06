Marta Lucía Ramírez no faltó a ningún deber: exmagistrado

A raíz de que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez contara que hace 23 años su hermano fue acusado y condenado por el delito de conspiración al tráfico de estupefacientes, que le ha costado muchos años de sufrimiento a él y a su familia, muchas personas se han cuestionado si realmente ella estaba en la obligación de contarlo.

Sigue La W analizó el dilema ético al que se presentaba la vicepresidente al tomar la decisión de revelar lo que sucedió hace años con su hermano.

El exmagistrado dijo que desde su persectiva "no existe ninguna obligación de informar sobre la familia en el pasado, eso jurídicamente no existe y ella (Marta Lucía Ramírez) no faltó a ningún deber".