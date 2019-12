Me alegra que Miss Universo se interesara por lo que dije del paro: Miss Colombia

La señorita Colombia, Gabriela Tafur, habló en entrevista con La W, sobre su participación en Miss Universo y las dos declaraciones que dio durante el certamen y que fueron celebradas en redes sociales.

Inicialmente, se refirió a la pregunta que respondió sobre el acceso a métodos anticonceptivos y la salud sexual femenina, “los derechos sexuales de la mujer son un tema controversial, yo quise tocarlo desde el hecho de poder elegir sobre nuestros cuerpos”.

De otro lado, habló sobre sus declaraciones respecto a la situación que vive el país actualmente y mencionó que “era una entrevista de una hora, y no sabía que Miss Universo iba a escoger justo esa parte en la que yo hablaba del Paro Nacional, me alegra mucho que lo hayan hecho”.

Respecto a Zozibini Tunzi, quien fue la ganadora de esta versión del concurso de Belleza destacó que “a Sudáfrica le ha tocado muy duro, siento que se merece este triunfo, porque tiene un mensaje muy fuerte que transmitir”.

Finalmente, aseguró que ”a mí sí me dio mucha rabia que Steve Harvey hiciera ese chiste tan desafortunado del cartel, por eso creo que me llamaron de últimas, yo estaba muy preocupada, no quería defraudar a nadie”.

“Estoy muy tranquila porque sé que di todo de mí para representar bien a Colombia” puntualizó.

